Serie D | Motta | Non si è allenato | ma non c’era alcun avvallo» Oggi alle 14 30 il match con la Pistoiese Carpi | il ds su D’Orsi | Inadempienza contrattuale»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il casotiene banco anche alla vigilia della sfida dicon la(14,30) in casa. Dopo il post del giocatore che ha sostenuto di aver avuto l’"per le vie brevi" della società per tornare a Roma ha parlato il ds Riccardo. "non sina da inizio settimana – le sue parole – ma martedì e mercoledì avevamo deciso di ’gestire’ con lui questa decisione, tanto che mercoledì ha anche visto come da sua richiesta il presidente, che gli ha ribadito come ilnon si volesse privare di lui perché crede ancora nella rimonta. Giovedì gli ho detto che doveva presentarsi al campo e lui invece18 ha scritto che stava andando a Roma perché non aveva la testa giusta per ...