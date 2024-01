Serie D Il Lentigione prova a troncare la serie positiva di 8 giornate del Corticella

(Di domenica 28 gennaio 2024) E’ davvero un ciclo di ferro quello a cui ilha dato il via battendo la Victor San Marino: oggi alle 14,30 allo stadio Biavati di, i rivieraschi affronteranno il, quinto in classifica a 36 punti contro i 37 del Lenz, poi sarà la volta di Carpi e Ravenna. Queste gare saranno importanti per capire dove il gruppo di Paolo Beretti può arrivare in un campionato che non vede squadre dominatrici. Oggi sarà molto dura, perché il(diversi suoi giovani sono del Bologna) è inda otto gare: ha un attacco molto forte in cui spiccano i gol di Michele Trombetta (9), senza dimenticare gli apporti di Farinelli e Mordini, entrambi a 5. Sotto questo aspetto ilè altrettanto forte con gli 8 gol di ...

