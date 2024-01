Serie C femminile Il Riccione viaggia a Trieste per mettere nel mirino la vetta

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non vuole sdi stupire, e soprattutto vuole sfruttare l’occasione di avvicinarsi alladella classifica lache oggi (calcio d’inizio alle 14.30) sarà impegnata in casa della Triestina. Le biancazzurre sono reduci dalla vittoria di misura ed esaltante contro il Sudtirol e ora proveranno a concedere il bis. Tenendo gli occhi puntati proprio su quello che accadrà nel big match di giornata, tra la prima e la seconda della classe, tra Meran e Venezia. Senza dimenticare gli impegni di Trento e Sudtirol che se la vedranno rispettivamente con Chieti e Venezia 1985.. Girone B (15ª giornata): Accademia Spal-Perugia, Sudtirol-Venezia 1985, Trento-Chieti, Triestina-, Venezia-Meran, Vicenza-Condor ...

Prende il via oggi la quattordicesima giornata della Serie A Femminile , un turno che potrebbe rimescolare le carte in tavola e portare a qualche ... (metropolitanmagazine)

Napoli-Inter Women è l’incontro valido per la quattordicesima giornata della Serie A Femminile 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale ... (inter-news)

Prosegue la stagione 2023 / 2024 di Serie A femminile con la 14ª giornata di campionato. La Roma batte 2-0 la Sampdoria in casa e allunga a +6 in ... (sportface)

Ha preso il via quest’oggi il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2023-2024. Due i match in programma nella consueta formula ... (oasport)

Prosegue la 22^ giornata sia di Serie A che di B, in campo pure i tre giorni della terza serie italiana e il campionato nostrano al femminile. Focus puntato sui tornei internazionali. Tra i campionati ...La stagione dei concerti d’organo, promossa dal ’Comitato Fucecchio città degli organi’, avrà una ricca stagione 2024. Il comitato – spiega una nota –, per volere del suo direttore artistico Stefano B ...TikiTaka Francavilla a -8 dalla vetta. Nel terzo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A Femminile, vola il T&T Royal Lamezia: Jokisalo (tripletta) e De Sarro (doppietta) in evidenza nel ...