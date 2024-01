Serie B | la Sampdoria vince 2-1 in casa Cittadella

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Decisive le reti di Giordano e Ghilardi.- Dopo quasi un mese e mezzo latorna are e lo fa in trasferta su un campo difficile come quello del Tombolato, superando per 2-1 in rimonta i padroni didel. Il primo squillo è per gli uomini di Gorini con una girat