Serie B | la Samp rimonta coi giovani e batte 2-1 il Cittadella | Pirlo respira

Cittadella-Sampdoria è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e ... (ilveggente)

Le Formazioni ufficiali di Cittadella-Sampdoria , match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2023 / 2024 . Trasferta ostica per i ... (sportface)

Cittadella - Sampdoria è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2023/2024. La partita è in programma il giorno 28 gennaio alle ore 16:15 allo stadio Pier Cesare Tombolato di ...Il Cittadella riceve la Sampdoria che sta vivendo un periodo difficile con un punto nelle ultime quattro partite. I granata, nonostante la sconfitta contro la Ternana, che ha interrotto la striscia di ...Alle ore 16.15 di domenica 28 gennaio si gioca la partita Cittadella-Sampdoria, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024. Ecco la guida completa su come ...