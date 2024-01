Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche della partita tra il Milan e il Bologna. Due rigori sbagliati per i rossoneri (pianetamilan)

Josep Martinez, portiere del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Lecce: “Sono molto contento sia per me che per la squadra e per quello che stiamo facendo negl ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Genoa-Lecce 2-1 con le pagelle della partita: il migliore è il centravanti genoano, autore di un gol e di una sponda decisiva. Il Lecce non demerita, ma perde ...Manca poco al match delle 18 tra Lazio e Napoli, scontro importantissimo per la zona Champions. L'account X della Serie A presenta la sfida dell'Olimpico con una grafica che richiama il mondo degli ...