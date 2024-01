Serie A | Il Milan non approfitta del ‘regalo’ della Juventus

Partita un po' folle a San Siro con Milan e Bologna che si dividono la posta. La gara si conclude 2-2 con il Bologna che passa in vantaggio per ... (liberoquotidiano)

L'Inter vince 3-2 contro il Napoli nel campionato di serie A femminile grazie alla doppietta di Magull e al gol di Polli. La Roma, capolista, batte la Sampdoria 2-0. Oggi si giocano Pomigliano - Milan ...Prosegue la 22^ giornata sia di Serie A che di B, in campo pure i tre giorni della terza ...Juventus, Koopmeiners o Samardzic per la prossima stagione. Milan, la lista per l’ultimo colpo in difesa.En la 22ª jornada de la Serie A, el Milan juega en San Siro contra el Bologna para intentar acortar las dos primeras posiciones. El equipo de Thiago Motta, por otro lado, debe retomar el camino ...