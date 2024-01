Serie A 2023 2024 | rigori a favore e contro | ecco la classifica

(Di domenica 28 gennaio 2024) Laaggiornata dei calci di rigore adella. Nell’ultima stagione sono state Sassuolo, Napoli e Roma quelle ad aver beneficiato di più tiri dagli undici metri (10), ma nessuna delle tre è stata infallibile: un errore per i neroverdi, due per i partenopei e tre per i giallorossi. Segue la Lazio a quota 8 con due errori. Poi l’Atalanta a 7. Juventus a 6, Inter e Milan a 5. Salernitana e Sampdoria quelle che invece si sono viste fischiare più. La formazione blucerchiata ora è inB e al suo posto c’è il Genoa di uno che dal dischetto è stato un maestro: Alberto Gilardino. Nella scorsa stagione, pochissimiin casa Verona: uno fischiato a ...

La diretta LIVE di Novara-Padova , match valido per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2023 / 2024 . Da una parte la quartultima in ... (sportface)

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22esima giornata di Serie A 2023/24: moviola Genoa-Lecce L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Lecce, valido per la 22ª giornata ...La Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Meo Sacchetti torna alla Vitrifrigo Arena dopo la sconfitta contro Milano del turno precedente per sfidare il fanalino di coda della serie A Happy Casa ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024 CATANIA – Domenica 28 gennaio allo stadio Angelo Massimino andrà in scena Catania–Monopoli, ...