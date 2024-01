Senzatetto trovata morta alle Cascine | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 –questa mattina nel suo giaciglio di fortuna, nel Parco delledi Firenze, in viale degli Olmi. Si tratta di una donna italiana di 42 anni, senza fissa dimora e conosciuta dforze dell'ordine come tossicodipendente e frequentatrice delle, parco dove notoriamente stazionano gruppi di spacciatori africani, in particolare del Gambia. Non avrebbe parenti e viveva da sola in strada a Firenze. A ritrovarla, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati alcuni passanti. Sono stati loro adrtare i soccorsi. Il 118 è intervenuto verso le 9.20, ma per la donna non c’è stato niente da fare. Al momento i sanitari andati sul posto attribuiscono il decesso a un attacco cardiaco, tuttavia l'autorità ...