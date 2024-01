Sensi in campo in Fiorentina-Inter per l’ultimo saluto? Un precedente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024)dovrebbe esserematch di Stefanocon la maglia nerazzurra. Simone Inzaghi lo rischierà inpersaluto? Un procedente fa pensare. ULTIME – Tra poche ore avrà inizio, match in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la 22ª giornata di Serie A. La trasferta in casa viola dovrebbe essere, stando alle ultimissime voci di mercato, l’ultima partita di Stefanocon indosso la maglia nerazzurra. Il centrocampista italiano, tornato a Milano la scorsa estate dopo le stagioni trascorse con Sampdoria e Monza, sta per abbracciare un nuovo progetto. Il Leicester, infatti, ha offerto 3 milioni di euro per l’acquisto del giocatore che, dopo aver avuto il via libera da ...