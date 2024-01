Sensi dall’Inter al Leicester City | cambia la formula? Le cifre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sono questi (probabilmente) gli ultimi giorni diall’Inter, dopo quattro anni e mezzo segnati dagli infortuni. Laper il trasferimento potrebbe però essere diversa da quanto si pensava. IN USCITA – Stefanolascerà l’Inter. Su questo ormai dubbi non ce ne sono più, visto che il contratto è in scadenza fra cinque mesi e non sarà rinnovato. Ildi Enzo Maresca, capolista in Championship, ha manifestato interesse e la trattativa è da tempo entrata nel vivo. Fabrizio Romano dà ledella proposta degli inglesi all’Inter per, segnalando una novità. L’offerta prevede cinquecentomila euro per il prestito, più obbligo di riscatto a due milioni in caso di promozione in Premier League. Col...