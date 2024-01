Scontro sui migranti al confine | a sfidare la legge è Biden | non il Texas

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Cosa succede se un governo abdica ad una delle funzioni primarie, fondamentali di uno stato, come la protezione dei confini? Succede che viene meno ad uno degli impegni fondanti del contratto politico siglato con i cittadini. Si tratta di inadempienza contrattuale. Se parliamo di una federazione di stati, come gli Stati Uniti, succede che i singoli stati fanno da sé. Ed è quello che sta accadendo in, dove di fronte al rifiuto dell’amministrazionedi chiudere le frontiere di fronte ad una vera e propria invasione diillegali, il governatore Greg Abbott ha deciso di schierare la Guardia nazionale, erigere barriere, ricevendo il supporto di molti altri stati. Crisi istituzionale La crisi migratoria almeridionale si è trasformata nei giorni scorsi in crisi istituzionale tra il governo ...