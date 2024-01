Scontro Mercedes-bici elettrica | multa da seimila euro per il ciclista | Andava troppo veloce

Un incidente tra una Mercedes e una moto. Un sinistro stradale che apparentemente sembrava uno scontro come tanti. Ma gli accertamenti effettuati dalla polizia locale hanno portato a scoprire che quel ...È stato trasferito d'urgenza in condizioni delicate al pronto soccorso del Goretti, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo aver raggiunto l'ospedale del Capoluogo ...In base ai rilievi eseguiti sul posto dai carabinieri del radiomobile di Pordenone, la procura ha ricostruito in questa prima fase che l’indagato ha invaso la ...