Sci di fondo | risultati e classifiche Marcialonga 2024 | trionfano Mathisen e Fleten

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ie le duefinali della. La 51esima edizione della classica di sci diè andata in scena da Moena a Cavalese per un totale di 70 km ed ha visto trionfare il norvegese Runar Skaug, protagonista di un capolavoro. Dopo lo sprint di Predazzo, si è infatti staccato dagli avversari andando in fuga in discesa. Ha quindi gestito l’ampio vantaggio accumulato sui rivali ed ha tagliato per primo il traguardo in 2:35.53. Alle sue spalle lo svedese Emil Persson, campione in carica, staccato di 5 secondi. Poi ancora tanta Norvegia, da Hoel (terzo a 6 secondi) a Oedegaarden (quarto a +10), passando per Stadaas (quinto a +16) e Pedersen (sesto a +20). Il miglior italiano è Dietmar Noeckler, 25° a 2’01”. Per quanto riguarda la prova femminile, ...