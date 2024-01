Sci di fondo | Jessie Diggins brucia Frida Karlsson e vince la 20 km tl mass start di Goms 32ma Caterina Ganz

(Di domenica 28 gennaio 2024) A, in Svizzera, la statunitensela svedesela 20 km tlche chiude il programma femminile della tappa elvetica della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di. Completa il podio la padrona di casa svizzera Nadine Faehndrich, mentre chiudono nelle retrovie, ma vanno tutte a punti le italiane al via. La migliore è, davanti ad Anna Comarella, 33ma, poi Martina Di Centa 35ma e Francesca Franchi 37ma, infine Martina Bellini termina 46ma. La leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la statunitense, dopo aver conquistato lungo il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:50 Prova a scappar via in discesa Runar Skaug Mathisen. Il norvegese cerca di anticipare la concorrenza ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 Ben 25 i secondi di vantaggio per il norvegese , che continua a spingere in questo nuovo tratto di ... (oasport)

Jessie Diggins vince in volata la mass start femminile di Goms , valevole per la Coppa del Mondo 2023/ 2024 di sci di fondo . La statunitense, leader ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MARCIALONGA dalle 8.00 10.18 Quarta posizione per Andersson, brava nel finale a ... (oasport)

La caratteristica è proprio questa: potrai fare tutto il giro con gli sci ai piedi e, soprattutto ...domenica 11 febbraio 2024 a Villa Necchi Campiglio (uno dei beni del FAI-Fondo per l’Ambiente ...E continua: "Siamo a fine gennaio e gli impianti devono essere ancora avviati.. Manca la neve e le temperature sono alte. Frontone non faccia altri scempi".La celebre Ski-Marathon trentina live su Sky. Partita alle 7.35, puoi seguirla tutta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW ...