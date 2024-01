Sci alpino | risultati e classifica Super-G femminile Cortina 2024 | vince Gut-Behrami | azzurre giù dal podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lara Gut-il-Gdid’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo 2023/di sci. La svizzera completa una prova sostanzialmente perfetta, tgliando il traguardo in 1’20?75. Alle sue spalle, staccata di 21 centesimi, c’è l’austriaca Stephanie Venier, che conferma l’ottimo feeling con la pista veneta. Completa illa francese Romane Miradoli, staccata di 41 centesimi dalla leader. Giornata non facile per le, che non riescono ad interpretare al meglio la pista di casa. La migliore è Sofia Goggia, quinta davanti a Marta Bassino. Federica Brignone invece commette molte sbavature e chiude con 1?30 di ritardo da Gut-. Caduta invece per Roberta Melesi, che colpisce ...