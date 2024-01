Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata dopo secondo super-G Garmisch

Il superG femminile andato in scena quest’oggi a Cortina d’Ampezzo, in Italia, valevole per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino , vede il ... (oasport)

Ha deciso di rimettere subito le cose a posto, d'altronde aveva vinto “solo” un super-g sui quattro disputati in stagione. Così, Marco Odermatt ha dominato (perchè i distacchi, su un tracciato così ...Successo della svizzera, che accorcia su Mikaela Shiffrin in classifica generale e si porta al comando in quella di specialità. Quinto posto per Sofia Goggia. Sesta Bassino, Nona Brignone ...SCIO ALPINO. Successo della sciatrice elvetica nella gara conclusiva del lungo week-end di gare veloci. La prima delle azzurre è ancora la bergamasca Sofia Goggia, quinta a 58 centesimi di distacco.