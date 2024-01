Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo super-G Cortina

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ladelladeldi sciil-G did’Ampezzo di domenica 28 gennaio. Successo per la svizzera Lara Gut-Behrami, che si avvicina così alla leader dellaMikaela Shiffrin, assentela brutta caduta in discesa. L’azzurra Federica Brignone, nona in gara, si conferma al terzo posto davanti a Petra Vlhova, la cui stagione è già finita causa infortunio. Sofia Goggia è invece quinta, mentre Marta Bassino sale in quattordicesima posizione. Di seguito, ecco la. I RISULTATI DEL-G DI ...

Può sbagliare una volta, due no: Marco Odermatt decide di riprendersi tutto quello che è suo, conquistando la vittoria nel secondo supergigante di Garmisch e rinsaldando la sua leadership nella coppa ...SCI ALPINO - Marco Odermatt non ammette repliche: svanito il podio il giorno precedente, si riscatta subito portando tutti a scuola nel secondo Super G di Garmisch. Sul podio Raphael Haaser (+0.30) e ...Successo della svizzera, che accorcia su Mikaela Shiffrin in classifica generale e si porta al comando in quella di specialità. Quinto posto per Sofia Goggia. Sesta Bassino, Nona Brignone ...