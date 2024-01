Schlein | “Sit in alla Rai per difendere la libertà di stampa”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 28 gennaio 2024) CASSINO – “Il Pd non starà a guardare, organizzeremo in sit-in davantiRAI per denunciare quello che sta accadendo in Italia sull’informazione, perladi informazione”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly, all’evento “L’Europa che vogliamo”, a Cassino. “Penso che sia molto seria la questione delladie della difesa del servizio pubblico, che non può essere tele Meloni, questo non è chiaropremier. Ogni giorno assistiamo da parte del governo agli attacchidi. Gli eredi dell’editto bulgaro hanno già avviato la campagna di Bulgaria”. E ancora: “Mi hanno segnalato un titolo della tv pubblica – aggiunge la segretaria Dem – che diceva: ‘100 euro in più per ...