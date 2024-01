Schlein | “Sit in alla Rai per difendere la libertà di stampa”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 28 gennaio 2024) CASSINO – “Il Pd non starà a guardare, organizzeremo in sit-in davantiRai per denunciare quello che sta accadendo in Italia sull’informazione, perladi informazione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, all’evento “L’Europa che vogliamo”, a Cassino. “Penso che sia molto seria la questione delladiL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Da Letta appello all’unità della politica Conte alle prese con la novitàcerca un “piano B” Ellya Palermo ricorda Pio La Torre: “Tenere alta la guardia sui fondi Pnrr” Salario minimo,: “Il no della maggioranza umilia i ...