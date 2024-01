“Schlein guidata dalla Fornero | cosa ci attende se vince la sinistra”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 gennaio 2024) In un Paese normale la giustizia non dovrebbe essere una variabile economica. In Italia, invece, lo è eccome. E per questo, alla sesta edizione della Ripartenza che si terrà venerdì 2 febbraio al centro congressi della Fondazione Cariplo a Milano, Nicola Porro affronterà quello che da emergenza è diventato un male endemico. Male che, come fa notare il vicedirettore del Giornale, sta frenando la crescita. L’Italia è il Paese della folle inchiesta su Eni. Cambierà mai qual? «La giustizia italiana non vive di precedenti ed è una struttura fatta di monadi. Quindi anche l’ultimo (procuratore) arrivato può aprire un fascicolo e indagare su un’impresa o un individuo. È qui che si annida il problema: in virtù della sua indipendenza, che per carità deve mantenere, la giustizia penale ha un potere di intervento pazzesco». Si è visto con Ilva. «È stato un furto giudiziario e ...