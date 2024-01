Sassuolo | Boloca | «Ecco cosa ci è mancato negli ultimi match»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Daniel, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine delcontro il Monza Daniel, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine delcontro il Monza.con le sue dichiarazioni. PAROLE – «Noi dobbiamo essere ottimisti e dare sempre il massimo. Ci stanno mancando i dettagli, che fanno la differenza. Stiamo mettendo anima e grinta, dobbiamo continuare così e cercare di dare sempre di più. Adesso l’umore non è massimo, ma dobbiamo ritrovare più ottimismo. Le qualità ci sono, dipende da noi. Dobbiamo entrare in campo e cercare di dare sempre tutto».

MATHEUS HENRIQUE 6 - Uno dei pochi neroverdi a salvarsi: ci mette la grinta e cerca di far cambiare velocità a un Sassuolo totalmente in balia del Monza. Si fa ammonire sul finire del primo tempo e ...