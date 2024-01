Sassulo | le pagelle di CM | Laurentiè irriconoscibile | Thorstvedt lotta da solo

Il Monza ha battuto il Sassuolo per 1-0, grazie al gol messo a segno da Colpani al 31'. Ora è crisi vera per la squadra emiliana. La partita ha subito un'interruzione per via di un tifoso caduto dagli ...Nei risultati parziali della Serie A il MOnza rimane in vantaggio sul Sassuolo, grazie al gol di Colpani al 31'. Il Frosinone ha pareggiato a Verona, dopo il gol del vantaggio gialloblù con Suslov al ...Nel finale gioca dietro a Djuric). Colpani 7,5: torna a segnare dopo oltre due mesi (7° gol in campionato, tutti in casa), ed è il pericolo numero uno per la difesa del Sassuolo che non riesce a ...