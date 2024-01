Sarri non parla dopo Lazio-Napoli | la motivazione

"C'è differenza tra noi e l'Inter , i meriti degli avversari non vanno sottovalutati. Ma non è la differenza vista stasera, non dobbiamo nemmeno ... (247.libero)

Grave Lutto familiare per Maurizio Sarri durante Lazio-Napoli : il tecnico biancoceleste ha subito lasciato lo stadio senza parla re in ... (napolipiu)

Una rete, bellissima, annullata a Castellanos per fuorigioco e una grandissima occasione non sfruttata da Isaksen su tutte. Al termine della gara il vice di Sarri, Giovanni Martusciello, ha risposto ...La Lazio ottiene solo un punto in casa contro il Napoli ma al termine della partita Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni di DAZN per la consueta intervista post-partita. L'allenatore ...Il vice di Sarri: "Nel secondo tempo noi superiori al Napoli".ROMA ...Nel secondo tempo grazie a una prova di coraggio siamo stati superiori. Non siamo riusciti a fare gol, ma abbiamo fatto una bella ...