Sarri lascia subito l’Olimpico dopo Lazio-Napoli | ecco il motivo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Maurizioal termine disenza parlare con la stampa. E ildi questa scelta è stato comunicato poco. Ha suscitato stupore l’assenza di Maurizionel post partita di. Il tecnico biancoceleste, infatti, hatoal termine della partita. Una scelta che, come ricordato da Fanpage, ha unparticolare e non sono mancati messaggi di vicinanza all’allenatore toscano. Lutto improvviso per Maurizio– Notizie.com – © LapresseStando alle informazioni a disposizione, infatti, Mauriziosarebbe stato colpito da un lutto familiare ...

Ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Mi sembra sempre che non riesca a fare male alle avversarie. Ciro? Ero in tribuna, ho sentito qualche ... (notizie)

Maurizio Sarri non si presenta ai microfoni per il post gara. dopo il match Lazio-Napoli , il tecnico lascia to di corsa lo stadio Olimpico. La Lazio ... (spazionapoli)

La Lazio ottiene solo un punto in casa contro il Napoli ma al termine della partita Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni ...e per questa ragione ha lasciato l'Olimpico e non si è ...La Lazio ottiene solo un punto in casa contro il Napoli ma al termine della partita Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni ...e per questa ragione ha lasciato l'Olimpico e non si è ...Un pareggio che muove poco la classifica verso la rincorsa alla zona Champions. Lascia, però, dei bei segnali a Maurizio Sarri, il quale ha lasciato anzitempo lo stadio. Al termine della sfida ai ...