Sanremo 2024 | Red Canzian nella giuria del Premio per il miglior testo

L'annuncio, pare a sorpresa, è arriva to in diretta a Tg2 Post: Alessia Marcuzzi sarà la co conduttrice di Viva Rai 2. Lei ha risposto con un video ... (vanityfair)

Chi accompagnerà i big in gara nell’attesissima serata delle cover? Il festival non è ancora iniziato e già spuntano i primi nomi. Ormai ... (informazioneoggi)

I milioni di italiani che seguiranno il Festival di Sanremo la vedranno di tanto in tanto durante lo show: Costa Smeralda, nave ammiraglia della compagnia battente bandiera italiana, sarà il ...Una settimana prima della finale dell’inalienabile Festival di Sanremo 2024 ed in attesa di partire con la serie Tale e quale Sanremo. Una puntata che vedrà sempre in campo nuovi talenti nip alla ...Lo stesso Lucio Dalla, anni dopo, «mi inviò il primo telegramma per complimentarsi quando mi ascoltò a Sanremo con “L’uomo col megafono”. Le sue parole e il premio Tenco mi hanno convinto che questo ...