Sanremo 2024 | cantanti e canzoni

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 28 gennaio 2024) Amadeus, per la quinta volta consecutiva, è presentatore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana arrivato alla 74ª edizione, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Durante l’edizione del Tg1 delle 13:30 del 3 dicembre 2023, ha rivelato che i Big in gara sarebbero stati 30 in tutto, divulgando i nomi dei primi 27, infatti i restanti 3 li abbiamo scoperti il 19 dicembre 2023, in quanto finalisti della trasmissione “Giovani 2023”. Ascolteremoromantiche. Tuttavia, poche sono le ballate per questo Festival che, invece, promette brani a colpi di ritmi vivaci. Si tende a raccontare l’amore come separazione e nostalgia. Presente l’attualità, col tema della guerra e quello dell’immigrazione e del razzismo, del bullismo, delle periferie. Dunque, gli artisti in gara a...