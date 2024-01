Sanità costretta a risparmiare | a caccia di altri 200 milioni Soldi dai pannelli fotovoltaici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 – Non ci sarà alcun aumento, ma le aziende sanitarie e ospedaliere faranno partire il recupero crediti per i ticket non pagati dai cittadini negli scorsi anni in pronto soccorso per i codici minori, gli azzurri e i bianchi (ora individutati con 4 e 5). E’ prevista una compartecipazione della spesa fino a un massimo di 50 euro, in base agli esami effettuati. Chi non è esente per età, reddito e chi non è arrivato per trauma o avvelenamento dovrà mettersi in regola.toscana, la protesta dei sindacati Si tratta di uno dei provvedimenti della spending review che la Toscana èa mettere in atto nel 2024 per recuperare200di euro. Il piatto piange. Per far quadrare i conti non sono sufficienti i 200che la Regione riuscirà a tirare su con il ...