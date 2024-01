San Vincenzo | cavalli maltrattati in un maneggio Tenuti tra fango ed escrementi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ancora un episodio di maltrattamenti sugli animali in Toscana. Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri forestali a San, in provincia di Livorno, per "detenzione di animali incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze" L'articolo proviene da Firenze Post.

SAN VINCENZO (LIVORNO) – Ancora un episodio di maltrattamenti sugli animali in Toscana. Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri forestali a San Vincenzo, in provincia di Livorno, per ...I militari, in collaborazione con personale veterinario dell’ASL di Piombino, hanno controllato un maneggio sito nel comune di San Vincenzo riscontrando pessime condizioni di tenuta degli animali con ...I Carabinieri Forestali della Nucleo di Venturina Terme, nell’ambito della campagna di controlli volti alla tutela del benessere degli animali, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria di Livorno un ...