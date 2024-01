San Siro e la ristrutturazione da 300 milioni: la carta per convincere il Milan (Di domenica 28 gennaio 2024) 'Il Corriere della Sera' parla in merito al progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro. La carta per convincere il Milan? Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di domenica 28 gennaio 2024) 'Il Corriere della Sera' parla in merito al progetto didello stadio San. Laperil

" La prima doppietta in Serie A, e a San Siro, non si dimentica facilmente. È stata una serata da incorniciare per Ruben Loftus-Cheek, nonostante il pareggio rimediato nel finale contro il Bologna. Al ...

Il Milan si ferma a San Siro contro il Bologna: il rigore di Orsolini nel recupero ha portato il punteggio sul 2-2 dopo la doppietta di Loftus-Cheek. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico ...

Finisce in parità la sfida di San Siro fra Milan e Bologna. L'anticipo del sabato sera vede la squadra di Pioli e quella di Thiago Motta dividersi la posta in palio chiudendo il match sul 2-2.