San Felice Circeo Sorpreso sull’autobus con due dosi di cocaina | 52enne arrestato

Sacerdote del III sec., San Felice da Nola è venerato come martire anche se non viene ucciso, ma subisce tante persecuzioni per la fede. Le ... (lalucedimaria)

Nel corso della giornata di ieri a San Felice Circeo, i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...Il Milan non va oltre il pareggio in una partita thriller a San Siro. Nel post-partita le parole di Loftus-Cheek. Una partita sembrata surreale per certi versi, termina così, per 2-2, un Milan Bologna ...Non uno ma due gol, i primi a San Siro dopo aver trovato 3 gol in trasferta. Ruben Loftus-Cheek parla così a MilanTv al termine della gara pareggiata contro il.