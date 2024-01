San Felice Circeo | in viaggio su un bus di linea con la cocaina | arrestato 52enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 gennaio 2024) Viaggiava su un bus dicon lain manette per spaccio: condotto ai domiciliari presso la residenza.sul bus (IlCorrieredellacittà.com)Proseguono i controlli ad alto impatto delle Forze dell’Ordine. I Carabinieri, nella giornata di oggi, hannoin flagranza di reato un uomo classe 1972 con l’accusa di detenzione e spaccio. Tutto avvenuto davanti alla fermata del Cotral. I controlli hanno riscontrato possesso e detenzione didel quantitativo di 8,2 grammi. L’involucro di cellophane non lascia dubbi. Per questo le autorità non hanno potuto far altro che condurre l’uomo alla residenza per iniziare i domiciliari in attesa del rito per direttissima in programma domani, l’arresto è scattato immediatamente. Segnale forte per le istituzioni di ...