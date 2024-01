San Felice Circeo | alla fermata del Cotral con la cocaina in tasca | scatta l’arresto

(Di domenica 28 gennaio 2024) San- Nel corso della giornata del 27 gennaio c.a. A San, i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino classe 72 residente a Sanpoiché il predetto nel corso di un controllo dei passeggeri di un autobus eseguito presso la locale, è stato sottoposto a perquisizione personale rinvenendo occultato all’interno delladel giubbotto che indossava, n. 2 involucri in cellophane che contenevano sostanza stupefacenti del tipodel peso complessivo di gr. 8,2. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di ...

Viaggiava su un bus di linea con la cocaina. 52enne in manette per spaccio: condotto ai domiciliari presso la residenza. Proseguono i controlli ad alto impatto delle Forze dell'Ordine.