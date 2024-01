Sampdoria Pirlo | «Questa vittoria per invertire la rotta»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Le parole di Andrea, tecnico della, dopo laottenuta dai blucerchiati contro il Cittadella Andreaha parlato in conferenza stampa dopo ladella, arrivata in rimonta contro il Cittadella con i gol di Giordano e Ghilardi. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Importantela, sapevamo che fosse un campo difficile. Era importante mettere l’atteggiamento giusto perché sapevamo che sarebbe stata una partita da giocare sulle seconde palle e la lotta. L’abbiamo interpretata bene e nonostante fossimo andati in svantaggio siamo stati bravi a rimanere in partita e ad avere la reazione giusta per portare a casa questi tre punti fondamentali». ATTEGGIAMENTO – «E’ stata una bella prova di ...