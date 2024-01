Salto con gli sci femminile | Nika Prevc batte Pinkelnig e si impone in gara-2 a Ljubno Quattro italiane in zona punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)risponde a Evae conquista un prezioso successo nella seconda competizione individuale del weekend sul trampolino piccolo HS94 di, in occasione dell’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci. Sesta vittoria in carriera (tutte ottenute quest’inverno) per la diciottenne slovena, che consolida dunque la sua leadership in classifica generale anche grazie al quinto posto odierno della giapponese Yuki Ito., dopo la seconda piazza di ieri in-1, ha alzato l’asticella firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e facendo la differenza soprattutto con l’ultimoha rifilato alla fine 5.1alla veterana ...