Salernitana-Roma | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita

(Di domenica 28 gennaio 2024) Salerno 29 gennaio 2024 - Nonostante la classifica, nonostante le ambizioni c'è una cosa che accomuna tutte le squadre di Serie A: il bisogno di trovare i tre punti. Ladi domani, lunedì 29 gennaio non fa differenza. Laospita lain una sfida con ambizioni ribaltate, mavincere è imperativo per entrambe le squadre, in una sfida tra due allenatori entrambi Campioni del Mondo nel 2006 in Germania, calcio d'inizio previsto per le 20:45. All'andata le due squadre si affrontarono nella prima giornata di campionato, una sfida termina con il pareggio per 2-2, grazie alle doppiette di Belotti per i giallorossi e di Candreva per i campani. Inzaghi e i granata della Campania cominciano a sentire l'acqua alla gola. L'ultimo posto in classifica comincia a diventare sempre più scomodo, soprattutto ...