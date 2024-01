Salernitana-Roma | dove vederla | Sky o Dazn? Orario | diretta streaming | formazioni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 gennaio 2024) E’ in programma domani, lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 20.45, la partita. Il match, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno. Dirigerà la gara il sig. Marco Di Bello della sezione Aia di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi M. Quarto ufficiale il sig. Federico Dionisi di L’Aquila. Al VAR ci sarà Paterna, conri AVAR. Il neo allenatore dellaDaniele De Rossi – ilcorrieredellacitta.comDopo la vittoria in casa contro l’Hellas Verona, la ‘nuova’di De Rossi vuole confermare la buona prova offerta in casa contro i veneti. Ladi Inzaghi, invece, è alla disperata ricerca di un successo che possa aumentare le chances di salvezza e mettere pressione alle ...