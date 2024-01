Sacchi | “Milan sei sulla strada giusta | ma c’è qualcosa da registrare Pioli…”

Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha dato dei consigli al Milan in un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato di Pioli e del l’Europa ... (calcionews24)

Arrigo Sacchi . ex allenatore del club di Via Aldo Rossi, ha una precisa e chiara visione dell’attuale stagione del Milan , come riportato... (calciomercato)

Al Milan si guarda già alla prossima stagione, che dovrebbe partire senza il tecnico parmigiano. Ma c'è chi si schiera con lui ...Arrigo Sacchi. ex allenatore del club di Via Aldo Rossi, ha una precisa e chiara visione dell`attuale stagione del Milan, come riportato a La Gazzetta dello Sport. MILAN -.Grande ritorno dal Milan che cominciò il suo ciclo con la vittoria della Champions nel 2003 contro la Juventus in finale.