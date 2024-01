Rugby femminile | in Serie A Villorba e Valsugana vincono nella seconda fase

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si è conclusa la prima giornata delladel massimo campionatodie nel girone playoff vittorie per, mentrecorsa salvezza successi per Capitolina e Cus Torino. Ecco come è andata. Ilcontinua nel percorso netto: dopo i 30 punti nelle sei gare della primala squadra di Bezzati torna dalla trasferta di Milano ancora una volta con 5 punti, in una partita combattuta, conclusa sul risultato di 8-25 in favore delle campionesse d’Italia. Nell’altro incontro del Girone Playoffbatte Colorno grazie a una Busato in stato di grazia, autrice di due mete e nominata Player of the Match. La squadra della provincia di Treviso non riesce però a guadagnare il ...