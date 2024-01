Rubano il furgone di un disabile | sos social La sorella | “Aiutateci | non possiamo riacquistarlo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa affidato aiun lungo appello. Due sere fa, a Pianura, quartiere della periferia di Napoli, qualcuno ha rubato uncon pedana idraulica che consentiva a suo fratellodi entrare in auto senza essere preso in braccio. I suoi genitori sono pensionati, non possono riacquistare un’auto come quella che avevano. Da qui la sua richiesta di aiuto: “Hanno lasciato mio padre e mia madre in guai grossi, poiché per loro è assolutamente necessario avere una macchina sempre a disposizione per la condizione di salute di mio fratello Alessandro, che purtroppo soffre di crisi epilettiche e può essere necessario trasportarlo di corsa in ospedale”. L’auto, racconta la famiglia, veniva utilizzata principalmente per consentire al giovane di recarsi a visita dal medico oltre a consentirgli di uscire più ...