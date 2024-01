Rosanna Fratello parla dell’esperienza al GF e del prossimo progetto | le dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di domenica 28 gennaio 2024)dopo il GF arriva a Verissimo per raccontare lati inediti della sua avventura vissuta nella Casa di Cinecittàè stata ospite questo pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. La cantante pochi mesi fa ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente. La sua avventura al Grandeè durata molto poco maha vissuto a pieno la sua intensa esperienza lasciando anche il segno. L’ex gieffina raccontandosi attraverso la linea della sua vita è riuscita a far avvicinare sempre di più i giovani della Casa e i telespettatori alla sua storia.cantando nella Casa di Cinecittà uno dei suoi più grandi successi “Se t’amo t’amo” è finita in tendenza su tutti i ...