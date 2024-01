Ronda Rousey scettica | “Vince McMahon controllerà sempre la WWE finchè c’è Bruce Prichard”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) Come è naturale che sia, gli appassionati di wrestling di tutto il mondo hanno seguito con grande interesse le vicende di, seppur non sia ormai il proprietario della WWE da diversi mesi. Sulle sue ennesime dimissioni da tutti gli incarichi si è pronunciata l’ex campionessa WWE e UFC. Laha spiegato che, produttore esecutivo di Raw e SmackDown, è stato dauna sorta di marionetta dicon cui questi governava gli show anche quando formalmente aveva detto che sarebbe stato lontano dalle scene: “è fondamentalmente l’avatar di, se è ancora in giroha ...