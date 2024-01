Romagnoli | “Il Napoli è fortissimo | ma il risultato ci sta stretto”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alessio, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel dopo il pareggio contro il. Queste le sue parole:: ”Abbiamo disputato una buona partita sia nella fase di possesso che di non possesso” “Abbiamo disputato una buona partita sia nella fase di possesso che di non possesso. Dispiace perché potevamo e dovevamo fare gol e portarla a casa, abbiamo avuto diverse occasioni. È un punto che ci va, ma dobbiamo prenderlo. Abbiamo giocato molto bene in fase difensiva, abbiamo concesso pochissimo a loro. Il, anche se non è più quello dello scorso anno, è una squadra fortissima Comunque il, anche se non è più quello dello scorso anno, è una squadra fortissima e ha giocatori di qualità e veramente ...