Roma | nuovo ds cercasi | gli occhi dei Friedkin in Francia

(Di domenica 28 gennaio 2024) La, dopo l’addio di Tiago Pinto, è alla ricerca di una nuova figura come direttore sportivo: iavrebbero messo gliinLa, dopo l’addio di Tiago Pinto, è alla ricerca di una nuova figura come direttore sportivo: iavrebbero messo gliin. Tra le ipotesi, oltre a quella di Modesto del Monza, ci sarebbe anche quella che porta in casa Rennes con Maurice. Il Dt dei transalpini lascerà il club a giugno ed è dunque un profilo che potrebbe piacere alla proprietà giallorossa. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

La missione di Tiago Pinto , in questi suoi ultimi giorni alla guida della Roma , è piuttosto chiara: creare i presupposti per una squadra... (calciomercato)

Roma , 27 gennaio 2024 – Prosegue, nel rispetto dei tempi previsti, l’iter amministrativo sul progetto preliminare presentato dalla AS Roma per la ... (ilfaroonline)

"Io vedo giocatori con personalità, che ci hanno portato in finale in Europa. Spinazzola e Cristante hanno vinto un Europeo in casa dell'Inghilterra. Sono fasi della stagione dove si è così… Leggi ...Se avessi la possibilità di parlare con una persona amata che è morta, coglieresti l'occasione E' la domanda al centro di Eternal You, il nuovo documentario di Hans Block e Moritz Riesewieck al ...Secondo i dati dell'ufficio gip-gup del tribunale di Roma, infatti, nel 2023 "son pervenuti ben 28 nuovi procedimenti con oltre 30 imputati (con un aumento del 27,3% rispetto all'anno precedente) e ...