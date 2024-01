Roma | incendio in appartamento a Trionfale | morta carbonizzata una donna

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unain unscoppiato nella sua abitazione a, in zona. Intorno alle 10 di questa mattina, alcuni passanti in via Ildebrando Giran hanno chiamato i carabinieri segnalando del fumo che usciva da una finestra del palazzo di fronte. All’interno dell’in fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato dellain camera da letto. A causare l’sarebbe stato il cortocircuito di un bollitore elettrico. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tragedia a Roma, dove oggi 28 gennaio una donna è morta nell'incendio della sua casa. La vittima abitava in un appartamento in via Ildebrando Giran, zona Trionfale. Alcuni passanti hanno visto del ...