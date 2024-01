Roma | De Rossi | Un errore non cambia la mia opinione su Rui Patricio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)28 gennaio 2024 - Viglia di campionato in un'altra settimana fuori dalla normalità per la. I gialloscenderanno domani in campo contro la Salernitana in una sfida da vincere a tutti i costi, perché, nonostante i capitolini abbiano una partita in più, tornare a casa con i tre punti, significherebbe arrivare ad una sola lunghezza di distanza dal quarto posto. Un'occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire per mettere pressione sulle concorrenti. A presentare la sfida, ci ha pensato l'allenatore Daniele De, presente oggi in sala stampa di fronte ai giornalisti a Trigoria. Ecco le sue parole. Che cosa rappresenta per un uomo di sport come te un patrimonio italiano come quello che è Jannik Sinner? “È emozionante. Lo sport italiano arriva sempre nell’elité degli sport mondiali. Parliamo di uno ...