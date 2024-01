Roma | De Rossi | “Salernitana squadra di qualità | Rui Patricio è il titolare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il tecnico dellaDeha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna contro la: Laha avuto dei problemi negli ultimi mesi. Non sarà facile giocare sul loro campo. Hanno un bravo allenatore e tanti giocatori di, soprattutto in fase offensiva. Sarà una partita difficile contro una rosa importante. Hanno dato fastidio a tante squadre di alta classifica. Giocheremo per i nostri tifosi, che non potranno esserci in trasferta”. Sugli infortunati e le scelte di formazione: “Le gerarchie in porta le ho decise quando sono arrivato. Il portiere deve avere delle gerarchie ben stabilite. Sono molto contento di Svilar, ma un errore non cambia la mia opinione di Rui. Smalling si sta allenando a parte con Renato Sanches e Kumbulla. ...