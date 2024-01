Roma | conferenza De Rossi | «Smalling? Tempi lunghi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Daniele De, allenatore della, ha parlato instampa in vista della sfida contro la Salernitana Daniele De, allenatore della, ha parlato instampa in vista della sfida contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: SINNER – «Lo sport italiano arriva sempre nell’elité degli sport mondiali, fa il giro del mondo che Sinner sia in finale. Sono stato in vacanza con mia moglie a New York, mettevamo la sveglia per vederlo. Ci sono tante cose da fare oggi e non potrò guardarlo purtroppo».– «dico che si sta allenando insieme a Kumbulla, stanno facendo il loro percorso, lo staff medico lo monitora quotidianamente, mi sembra siano sciolti nei movimenti, forse dalla settimana ...