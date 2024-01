Roma | Celik sempre più vicino al Galatasaray Se parte si sblocca Angeliño in entrata

Per trasferire il francese dal Galatasaray Boey, il club tedesco ha versato circa 30 milioni di euro, soldi che i turchi potrebbero girare in parte alla Roma per portare a Istanbul il laterale Zeki ...come Celik che può finire proprio al Galatasaray o Kumbulla che cerca di rilanciarsi in una squadra che gli permetta di giocare. Per ora la Roma non ha ricevuto comunque proposte concrete, neppure dal ...la Roma vuole stringere i tempi anche per Baldanzi per il quale, però, manca l’ultimo ok dei Friedkin. A tal proposito un ruolo importante sarà giocato dal fronte uscite. Per adesso, però, le partenze ...