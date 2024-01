Roma | attivisti in corteo pro Palestina | tafferugli e bombe carta contro la polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un gruppo di anarchici, a volto coperto, ha seminato il panico la sera di sabato 27 gennaio a Torpignattara, imbrattando le saracinesche dei negozi di zona con scritteIsraele e lanciandole autorità, intervenute sul posto per sedare la rivolta. Il Mc Donald’s di Tor Pignattara, vandalizzato la sera del 27 gennaio dalle proteste di un gruppo anarchico. Danneggiate anche auto e attività di zona Attimi di tensione a Torpignattara, periferia a Est di. In concomitanza con le celebrazioni per il Giorno della Memoria, un gruppo di anarchici ha imperversato per le vie adiacenti a piazza Malatesta instillando il panico tra i residenti, allertati dal frastuono intorno alle 20 di sera. “C’è una guerriglia in atto”, hanno raccontato alcuni di loro, cercando di capire cosa stesse ...